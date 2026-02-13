Marroni anuncia reajuste para o magistério de Pelotas

O prefeito de Pelotas, Fernando Marroni, anunciou na quinta-feira (12) um reajuste de 5,4% ao magistério municipal. O índice é o mesmo concedido mês passado pelo governo federal para o Piso Nacional do Magistério. O chefe do Executivo também encaminhou ao Legislativo outros três projetos de lei que visam a contratação emergencial de servidores para as pastas de Educação, Saúde, Assistência Social e para o programa Vida Ativa, vinculado à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Selj).

Conforme ele, o projeto encaminhado terça-feira (10) à Câmara de Vereadores vai incidir sobre todos os níveis da carreira, o que contempla professores ativos, inativos e pensionistas.

Marroni também confirmou o envio de um projeto de lei à Câmara em dezembro passado, para a contratação emergencial com validade de um ano, passível de prorrogação por igual período, de profissionais para a pasta, com 129 vagas para o magistério, com salários de R$ 2.121,63 (20 horas) e R$ 4.243,27 (40 horas). Ambos os contratos dão direito à vale-alimentação de R$ 531,00.

O projeto (mensagem 045/2025) contempla ainda contratação de motoristas, auxiliares de educação infantil, cuidadores, merendeiros, monitores de escola e secretários de escola.

Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura, caso o reforço no quadro seja aprovado pela Câmara, a Prefeitura poderá colocar em funcionamento a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Vasco Pires, no loteamento Vasco Pires, bairro Areal, cuja estrutura física está praticamente concluída. O estabelecimento de ensino terá capacidade para 115 alunos de zero a cinco anos, com a etapa creche em tempo integral e pré-escola (alunos de quatro a cinco anos) em tempo parcial.

Outro projeto, enviado neste mês à Câmara, também prevê contratações emergenciais - no caso, para preencher os quadros das secretarias de Saúde e Assistência Social. São vagas previstas para as duas pastas, entre educadores sociais, auxiliares operacionais, oficiais administrativos, agentes de redução de danos, professores de música, de artes, fonoaudiólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, entre outros, com salários entre R$ 1.789,04 a R$ 2.799,95, além do vale-alimentação e, em alguns casos, adicional de insalubridade. Validade de um ano, passível de prorrogação por igual período e admissão, e exemplo dos contratos para a educação, por processo seletivo.