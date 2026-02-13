Melhorias no Cais do Porto de São Borja preparam espaço para receber o Cais Folia

A Secretaria de Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito está realizando melhorias na região do Cais do Porto. Desde a semana passada, equipes atuam com uma série de atividades no Bairro do Passo, principalmente no entorno do Cais, que está sendo preparado para receber milhares de pessoas de sexta (13) a segunda-feira (16), durante o Cais Folia.

Após as melhorias na iluminação pública, conforme o Secretário Ailson Carvalho, os trabalhos estão concentrados nas vias do Cais e áreas próximas. As ações incluem capina, pintura de meios-fios e manutenção da iluminação. A Avenida Beira-Rio também está recebendo atenção especial, por ser um ponto de visitação onde famílias e amigos costumam se reunir para momentos de lazer.

O Secretário informa ainda que a iluminação completa do espaço ainda não foi reativada devido ao furto de fiação ocorrido em duas oportunidades. A reposição integra as fases finais da obra, que também prevê ajardinamento, terraplanagem e, posteriormente, a construção de uma quadra de areia para a prática de esportes.

Nesta semana, a Avenida Beira-Rio está sendo preparada para servir como estacionamento aos foliões durante as quatro noites do Cais Folia. Mesmo com equipes concentradas na região do Cais, a Secretaria segue executando serviços na área central e em outros pontos da cidade, atendendo solicitação do prefeito José Luiz Machado.