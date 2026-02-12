São Borja obtém investimento de R$ 3 milhões para pavimentação

São Borja conquistou um investimento de mais de R$ 3 milhões para a melhoria da infraestrutura urbana. Nesta quarta-feira (11), em Porto Alegre, o Prefeito José Luiz Rodrigues Machado assinou o convênio do programa Pavimenta RS II, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur).

O convênio assegura R$3.088.791,36 para a execução de pavimentação, terraplanagem, drenagem pluvial e sinalização viária na Avenida Ory Rey Dornelles, no trecho entre a Avenida Viriato Vargas e a Avenida Ulisses Guimarães, abrangendo uma área de 10.096,43 m². Do total, R$2 milhões são repassados pelo Estado e R$1.088.791,36 correspondem à contrapartida do município.

Segundo o Prefeito José Luiz, a assinatura do convênio demonstra o trabalho contínuo da administração na busca por recursos e parcerias. “Estamos garantindo um investimento expressivo em infraestrutura que vai melhorar a trafegabilidade, valorizar a região e oferecer mais qualidade de vida à nossa população. Essa parceria com o Governo do Estado mostra que São Borja segue buscando recursos e oportunidades para crescer e se desenvolver”, afirmou.