Ecovias Sul entrega terceira ponte reconstruída na BR-116

A Ecovias Sul liberou, às 14h desta quinta-feira (12), a nova ponte sobre o arroio Corrientes, no km 490 da BR‑116, em Turuçu. A estrutura é a última das três pontes reconstruídas no Polo Rodoviário de Pelotas, em um investimento que ultrapassou R$ 42 milhões. As outras duas - sobre o arroio Viúva Tereza (km 470), em São Lourenço do Sul, e sobre o arroio Contagem (km 502), em Pelotas - foram entregues em janeiro. Com as obras concluídas, o tráfego passa a operar em configuração definitiva.

As três estruturas compõem o conjunto de primeiras obras voltadas à resiliência climática em rodovias no Brasil, resultado de estudos que identificaram insuficiência hidráulica nas pontes antigas, incapazes de suportar as cheias intensas que assolaram o Rio Grande do Sul nos últimos anos.

As reconstruções adotaram soluções de baixo impacto ambiental, com reaproveitamento de praticamente todos os materiais demolidos. Concreto triturado foi reutilizado nos aterros das novas pontes e o aço seguiu para reciclagem, reduzindo emissões e a necessidade de novos insumos. Também foram realizados transplantes de 49 árvores nativas e ações de manejo e resgate de fauna, com acompanhamento técnico especializado, garantindo o menor impacto possível ao ambiente local.