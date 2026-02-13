Bondinhos Canela entra em pausa para manutenção preventiva

O Parque Bondinhos Canela, na cidade homônima na Serra Gaúcha, realizará uma parada programada para manutenção preventiva entre os dias 25 de fevereiro e 3 de março de 2026. Durante este período, todas as atrações do complexo estarão temporariamente inoperantes, incluindo o tradicional passeio aéreo que oferece vista para a Cascata do Caracol.

A ação faz parte da rotina técnica do parque e contempla revisões detalhadas em engrenagens, cabos e sistemas operacionais, com foco na segurança, no conforto dos visitantes e na preservação da qualidade das estruturas. A medida segue protocolos rigorosos e reforça o compromisso da atração com a excelência da experiência oferecida ao público.

Os visitantes que adquiriram ingressos para o período de manutenção poderão ter a validade estendida, conforme política do parque. A orientação é que o agendamento seja sempre verificado antes da visita, evitando contratempos no planejamento da viagem.

A partir do dia 4 de março, o Bondinhos Canela retomará normalmente suas operações, pronto para receber turistas e moradores.