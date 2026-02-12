Prefeitura de Erechim discute situação financeira do transporte coletivo

A situação financeira do transporte coletivo urbano esteve em pauta na manhã desta quinta-feira (12), durante reunião realizada no Salão Nobre da Prefeitura de Erechim. O encontro reuniu a Comissão de Transporte Urbano e foi conduzido pelo secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, e pela secretária de Administração, Aline da Costa.

Na ocasião, foi apresentada uma análise detalhada da prestação de serviço do transporte coletivo, com foco em alternativas para garantir a sustentabilidade do sistema. Entre os principais pontos discutidos estiveram uma possível compensação tarifária e os impactos financeiros das gratuidades e descontos concedidos aos usuários.

De acordo com os dados apresentados, apenas em 2025, idosos e pessoas com deficiência (PCDs), isentos do pagamento da tarifa, somaram mais de 368 mil utilizações do transporte coletivo, com média mensal superior a 30 mil usuários. Já os estudantes, que têm direito à meia passagem, representaram mais de 283 mil passageiros no ano, com média de 23 mil por mês.

A secretária de Administração, Aline da Costa, destacou que a análise é fundamental para garantir equilíbrio financeiro ao sistema sem comprometer o atendimento à população. “Estamos tratando de um serviço essencial, que precisa manter qualidade e regularidade. Para isso, é necessário avaliar com responsabilidade os números, compreender o impacto das gratuidades e buscar alternativas legais e viáveis para assegurar a continuidade do transporte coletivo”, afirmou.

A Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Gestão e Governança contratou a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciência (Fundatec), empresa especializada, para elaboração de Estudo Técnico de Sistema de Transporte Coletivo Urbano, visando a melhoria no serviço e viabilidade técnica e operacional para o funcionamento do transporte coletivo urbano em Erechim.

O secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, ressaltou que os estudos técnicos servirão de base para os próximos encaminhamentos. “Os dados apresentados permitirão uma visão clara da realidade financeira do contrato. A partir dessa análise, será elaborada uma proposta de projeto de lei, caso se confirme a necessidade de compensação tarifária, sempre prezando pela transparência e pelo interesse público”, pontuou.

Durante a reunião, também foram apresentados os valores relacionados ao contrato vigente com a empresa responsável pela operação do transporte coletivo, bem como a previsão de continuidade das análises técnicas para definição dos próximos passos. O Município deverá avançar na construção de um projeto de lei, que será submetido à apreciação do Legislativo, caso os estudos confirmem a necessidade de medidas para reequilibrar financeiramente o sistema.