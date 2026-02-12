Festa da Uva espera público de 700 mil pessoas em Caxias do Sul

A 35ª Festa Nacional da Uva projeta receber 700 mil visitantes entre 19 de fevereiro e 8 de março de 2026, no Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul. A meta representa um salto em relação à edição anterior, que registrou cerca de 400 mil pessoas. “Nossa expectativa foi bem audaciosa neste ano”, afirmou a rainha da Festa, Elisa dos Santos Pereira D’Mutti. A estimativa se baseia nas intensas ações de divulgação do evento, incluindo viagens da organização a outros estados brasileiros.



A edição é histórica: marca os 95 anos da Festa, os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e os 135 anos de emancipação do município. Com o tema “Fruto de um sonho imigrante”, o evento homenageia especialmente os italianos que ajudaram a construir a identidade cultural e econômica da Serra Gaúcha. “Se essa história se repete há 95 anos é porque existe amor pela Festa da Uva. É um legado que honra quem veio antes e inspira o futuro”, destacou Elisa, durante visita da comitiva do evento à redação do Jornal Cidades.

LEIA TAMBÉM: Festa da Uva distribuirá 150 toneladas de uva gratuitamente



Entre as novidades está o retorno do Palácio das Uvas, que dividirá com o pórtico principal a distribuição gratuita de 150 toneladas de uva, principalmente das variedades Niágara e Niágara Rosada, adquiridas de produtores locais. Haverá ainda um dia com distribuição exclusiva de uvas orgânicas. Outra atração inédita é o “Brinde no Mirante”, ao entardecer, além da tradicional pisa da uva, desfiles cênico-musicais na Rua Sinimbu e mais de 120 apresentações culturais. Ao todo, serão 180 programações gratuitas e quatro dias com acesso livre ao Parque.



A diretora da Comissão Social, Paula Viezzer, ressalta o caráter comunitário do evento. “É uma história que vem se aprimorando há 95 anos. Queremos cultivar esse espírito nas novas gerações”, afirmou. Os desfiles devem reunir cerca de 1.200 figurantes voluntários, reforçando o envolvimento popular.



A Festa também movimenta a economia regional. São cerca de 90 agroindústrias confirmadas, além de espaços dedicados à indústria, moda, agronegócio e artesanato. A estimativa é de geração de aproximadamente 10 mil empregos diretos e indiretos. Sete noites de shows nacionais, com artistas como Luan Santana, Maiara & Maraísa e Henrique & Juliano, completam a programação.



Para Elisa, o trabalho de divulgação tem sido intenso, com agendas em diversas cidades do Estado, no Rio de Janeiro e em Brasília. “Vivemos e respiramos a Festa da Uva. É uma memória afetiva para todos nós e um convite para que o Brasil conheça Caxias do Sul”, concluiu. Entre as novidades está o, que dividirá com o pórtico principal a distribuição gratuita de 150 toneladas de uva, principalmente das variedades Niágara e Niágara Rosada, adquiridas de produtores locais. Haverá ainda um dia com. Outra atração inédita é o “Brinde no Mirante”, ao entardecer, além da tradicional pisa da uva, desfiles cênico-musicais na Rua Sinimbu e. Ao todo, serão 180 programações gratuitas e quatro dias com acesso livre ao Parque.A diretora da Comissão Social, Paula Viezzer, ressalta o. “É uma história que vem se aprimorando há 95 anos. Queremos cultivar esse espírito nas novas gerações”, afirmou. Os, reforçando o envolvimento popular.A Festa também movimenta a economia regional. São cerca de, além de espaços dedicados à indústria, moda, agronegócio e artesanato. A estimativa é de geração de aproximadamente 10 mil empregos diretos e indiretos. Sete noites de shows nacionais, com artistas como Luan Santana, Maiara & Maraísa e Henrique & Juliano, completam a programação.Para Elisa, o trabalho de divulgação tem sido intenso, com. “Vivemos e respiramos a Festa da Uva. É uma memória afetiva para todos nós e um convite para que o Brasil conheça Caxias do Sul”, concluiu.