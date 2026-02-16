Opinião: Uma cidade segura é uma cidade que vive em paz

Gláucia Schumacher, prefeita de Lajeado

A segurança pública é um dos maiores termômetros da confiança de uma população em seu governo. Quando as pessoas voltam a ocupar as praças, quando os comércios prosperam e as famílias circulam com tranquilidade, é sinal de que estamos no caminho certo — mas também de que é preciso seguir atentos e comprometidos. Garantir paz e bem-estar à nossa gente é uma missão contínua, Prefeita de Lajeado construída todos os dias, com diálogo, planejamento e união de esforços.

Em Lajeado, essa mudança é fruto de um trabalho coletivo. A cidade que há uma década convivia com altos índices de criminalidade hoje figura entre as mais seguras do Rio Grande do Sul. Essa conquista não é de um governo apenas, mas de uma comunidade inteira que acredita na prevenção, no respeito e na presença do poder público ao lado das pessoas.

Uma das ações mais importantes para transformar essa realidade foi a criação, em 2019, do Pacto pela Paz, programa multissetorial que aposta na educação, na cultura da prevenção e na valorização da vida. Atuando desde a infância, o programa incentiva o diálogo, a cidadania e o enfrentamento às causas da violência e das drogas antes que elas atinjam nossos jovens. A iniciativa já impactou milhares de pessoas e conquistou o 1º lugar no 7º Prêmio Boas Práticas da Famurs, reconhecimento que reforça o quanto estamos no rumo certo.

Em paralelo, ampliamos o videomonitoramento em todos os bairros e inauguramos o Centro Integrado de Operações e Emergências, que funciona 24 horas por dia e garante resposta rápida e coordenada às ocorrências. Atuamos de forma integrada com a Brigada Militar e a Polícia Civil, que desempenham atuação determinante para a redução dos indicadores de criminalidade em nosso município.

Os resultados são visíveis. A série histórica de indicadores mostra que, em 2014, Lajeado chegou a registrar 30 casos de homicídios dolosos. Em 2025, até o mês de dezembro, esse número caiu para apenas oito. Os dados do Gabinete de Gestão Integrada e do RS Seguro mostram que, entre janeiro e dezembro de 2025, foram registrados apenas dois roubos de veículos, uma redução de 66% em comparação com o mesmo período de 2024. Outro índice que evidencia o controle da criminalidade é a diminuição em 56% nos registros de posse de drogas, também na comparação com o ano anterior. Mais do que números, esses resultados representam vidas preservadas e famílias que voltaram a viver sem medo.

A sensação de segurança é determinante para a qualidade de vida e para o avanço de muitas outras políticas públicas. Se hoje Lajeado está entre as melhores cidades para se viver no RS e no Brasil, conforme o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, é porque escolhemos investir com responsabilidade em áreas sensíveis e estruturantes. Uma cidade segura é, acima de tudo, uma cidade que vive em paz e com desenvolvimento.