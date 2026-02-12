LISTA: Cinco cidades do interior do RS para curtir o Carnaval de rua

Em 2026, os festejos do Carnaval acontecem entre 13 a 17 de fevereiro. Durante os quatro dias, diversas cidades do interior do Estado comemoram a data com um animado carnaval de rua, trazendo atrações musicais que vão além do samba, e passam pela música eletrônica e o resgates das tradicionais marchinhas. As festividades percorrem o Estado, em cidades onde maioria dos blocos têm entrada gratuita. Além disso, municípios como Rio Pardo comemoram a data com bailes e desfiles desde o início do século 20. Outras cidades, como Jaguari e Rio Grande, têm grandes eventos que mobilizam tradicionalmente um grande público. O carnaval de rua atrai foliões de diversas partes do RS, com blocos e desfiles nostálgicos, como no Carnaval Retrô de Garibaldi. Os eventos têm opções para o público adulto e infantil, com a matinê para crianças, como a de Encruzilhada do Sul. • LEIA TAMBÉM: Carnaval 2026 começa com a Descida da Borges nesta sexta

Garibaldi tem Carnaval Retrô nas vias do Centro Histórico

Bloco do Bepi é a principal atração da folia garibaldense, que está na sexta edição Bruno Milan/Prefeitura de Garibaldi/Divulgação/Cidades

O Carnaval Retrô de Garibaldi já está em sua sexta edição e tem se tornado um evento tradicional na cidade. Realizado pela prefeitura e financiado pelo Pró-Cultura RS, a festa tem entrada gratuita e acontece no sábado (14) a partir das 18h. O Bloco do Bepi é a principal atração do evento, percorrendo as ruas do Centro Histórico com marchinhas antigas de carnaval e samba. Seu nome, Bepi, faz referência ao apelido de Giuseppe em talian, e faz referência ao herói que dá nome à cidade. O cortejo do bloco inicia na Rua Júlio de Castilhos, em frente ao Centro Administrativo, e vai até a Rua Buarque de Macedo, em frente ao Café Luna Park. A festa traz a nostalgia dos carnavais antigos à Capital Nacional do Espumante.

Encruzilhada do Sul aguarda 10 mil pessoas

O carnaval de Encruzilhada do Sul atrai turistas e é uma data importante na cidade Prefeitura Encruzilhada do Sul/Divulgação/Cidades

Em Encruzilhada do Sul, a programação do carnaval vai da sexta (13) à segunda-feira (16), com desfiles de escolas de samba, apresentações musicais e blocos para as crianças. As comemorações iniciam na noite de sexta, com a escolha da Corte do Carnaval, às 20h, e a Muamba de Carnaval às 23h, ambos com acesso gratuito. No sábado e na segunda, o público poderá acompanhar os desfiles de escolas de samba, blocos de rua como o do Bar da Jake e apresentações musicais após os desfiles. O carnaval da cidade já se tornou tradicional e, neste ano, a prefeitura espera receber até 10 mil foliões. O evento atrai tanto moradores, quanto turistas, sendo uma das principais celebrações culturais do calendário municipal.

Pagode e DJs fazem parte da festa em Jaguari

As festividades acontecem na Avenida Doutor Severiano de Almeida, no Centro Prefeitura de Jaguari/Reprodução/Cidades

Considerado o maior carnaval de rua do Centro do RS em várias edições, a programação em Jaguari vai de sexta a segunda. A folia se concentra na Avenida Dr. Severiano de Almeida e conta com atrações musicais, como cantores de pagode e DJs. O carnaval de Jaguari é realizado pela prefeitura municipal e terá entrada gratuita na sexta e no domingo (15). Para os eventos de sábado e segunda, que têm maior concentração de público, são cobrados ingressos a partir de R$20,00. Nos dias 14 e 16 de fevereiro também acontecerão festividades voltadas para o público infantil, no Clube União, a partir das das 15h. O carnaval de rua é uma data importante para o turismo, com previsão de público entre 7 e 8 mil pessoas.

Clube Literário está na origem do Carnaval de Rio Pardo

Os ensaios das escolas de samba riopardenses acontecem desde o ano passado Prefeitura de Rio Pardo/Reprodução/Cidades

A história do carnaval em Rio Pardo inicia ainda no começo do século XX, com desfiles de carros e foliões do baile do Clube Literário. Hoje, o baile ainda acontece durante o feriado, mas junto a blocos de rua, desfiles de escolas de samba e shows, na tradicional esquina das ruas Andrade Neves e Almirante Alexandrino. O Carna Rio Pardo 2026 inicia ainda na quinta-feira (12) e finaliza na terça (17), com a entrega de premiações. No dia 12, ocorrem os ensaios de escolas de samba abertos ao público. A abertura oficial acontece na noite de sexta às 20h30min, com a descida da corte. Os desfiles de escola de samba iniciam no sábado a partir das 21h; já os blocos de rua começam no domingo, também às 20h30min e vão até segunda.

Rio Grande inclui 26 blocos na programação carnavalesca

Estimativa da prefeitura riograndina é de receber um público de até 250 mil pessoas Os Boemios/Reprodução/Cidades