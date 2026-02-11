Carnaval de Pelotas na Passarela do Samba começa no sábado

O Carnaval de Pelotas na Passarela do Samba, que neste ano vai acontecer dentro do calendário nacional, começa neste dia 14 de fevereiro e se estende por 4 dias - contando com o desfile das campeãs. Desde o meio-dia de sábado até a madrugada de quarta-feira (18), 24 blocos, bandas e escolas de samba vão desfilar na estrutura preparada pelo Município na rua Conde de Porto Alegre, no bairro Porto. A Prefeitura reassumiu a realização da festa popular após 16 anos.

Na primeira noite (14), cinco blocos burlescos participam do Concurso oficial a partir das 22h; no domingo (15), o desfile das quatro escolas mirins concorrentes começa às 17h25 e, às 22h45, ocupam a Passarela as três escolas de samba do Grupo Especial: Unidos do Fragata, Academia do Samba e General Telles; na terceira noite (16), seis bandas carnavalescas disputam o título. O resultado oficial do Concurso será anunciado a partir das 13h de terça-feira (17) e o desfiles das campeãs das quatro categorias - escola de samba mirim, banda carnavalesca, escola de samba do Grupo Especial e bloco burlesco - começa às 20h.

LEIA TAMBÉM: Viralizou: Carnaval impacta negócios gaúchos relacionados ao samba



A grande novidade desta edição é que a população terá acesso à arquibancada mediante a doação de um quilo de alimento não perecível - o preço médio na edição anterior foi de R$ 15. A grande novidade desta edição é que a população terá- o preço médio na edição anterior foi de R$ 15.

Desde março do ano passado, a Prefeitura promoveu reuniões de planejamento com participação dos parceiros Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap) e Liga dos Blocos de Rua e Cordões Carnavalescos de Pelotas. A Secretaria de Cultura (Secult) é responsável pela coordenação geral do evento, que conta com secretarias municipais nos serviços de segurança, limpeza, trânsito, iluminação, montagem de estruturas, banheiros químicos, bilheteria, organização do comércio ambulante, divulgação, etc.

“A troca de alimentos por ingressos populares é um sucesso absoluto. Nossa expectativa é de que milhares de pessoas, de todas as idades, aproveitem as quatro noites de folia na Passarela do Samba, a partir deste sábado. A Prefeitura abraçou o Carnaval, se envolveu o ano inteiro no planejamento e nos últimos meses as secretarias vêm trabalhando para que a gente possa oferecer uma festa popular com muita segurança e conforto. Tenho certeza que vamos colocar Pelotas de volta ao lugar de destaque que merece no Carnaval da região Sul”, disse o prefeito Fernando Marroni.