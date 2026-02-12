Associação de PMEs de Garibaldi realiza 5 mil atendimentos em 2025

a Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi (Apeme) encerrou o ano com resultados expressivos: contabilizou mais de 5.000 atendimentos em 2025, quando completou 30 anos de atuação dedicada ao fortalecimento do empreendedorismo local. Atualmente, a Apeme reúne mais de mil empresas associadas, entre profissionais liberais, Microempreendedores Individuais (MEIs) e micro, pequenas e médias empresas, que contam com suporte em diversas frentes estratégicas para a gestão e o crescimento dos negócios.

Os números referem-se a interações registradas no sistema e atendimentos nas principais áreas em que a instituição atua – entre elas estão a emissão de certificados digitais, convênio com o Equifax Boa Vista (antigo SCPC), plano de saúde Unimed e linhas telefônicas em planos empresariais. Além disso, os 23 eventos e 12 capacitações realizados pela Apeme no ano passado impactaram diretamente um público superior a 1.600 pessoas, fortalecendo competências, networking e inovação no ecossistema empresarial da cidade.

O investimento em qualificação interna também foi um diferencial: cada colaborador da Apeme recebeu, em média, 120 horas de formação, totalizando 1.086 horas de capacitação, garantindo excelência no atendimento e atualização constante da equipe.