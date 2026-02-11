Estância Velha reúne profissionais da educação em abertura do ano letivo

A Prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Semec), realizou na tarde desta quarta-feira (11) a abertura oficial do ano letivo para os profissionais da rede municipal. O Seminário Municipal de Educação, juntamente com o 2º Seminário Municipal de Alfabetização, reuniu cerca de mil participantes, entre diretores, professores, coordenadores pedagógicos, secretários de escola, agentes de serviços, estagiários e motoristas, e foi realizado no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo.

Aproximadamente 7,5 mil alunos retornam às atividades escolares no ano letivo de 2026, na próxima quarta-feira, dia 18 de fevereiro.

A secretária de Educação, Cristiane Spohr, abriu o encontro ressaltando a importância de cada profissional no processo educacional. Segundo ela, os diferentes saberes, práticas e experiências contribuem para a construção de uma educação transformadora. “Vamos fazer deste um ano de pertencimento, de crescimento e de conquistas. Um ano em que cada criança, cada estudante e cada profissional se sinta parte de algo maior, que toque nossos corações e nos encha de alegria e gratidão”, afirmou.

O prefeito Diego Francisco também participou da abertura e destacou os investimentos realizados na área. Entre as novidades para 2026, ele citou a implantação do cartão material escolar para todos os alunos da rede pública municipal e o fornecimento de uniformes escolares, que está em fase de licitação para a contratação da empresa responsável pela produção das peças. “Estamos fazendo o possível para atender aos pedidos da comunidade escolar como um todo”, afirmou.

A programação contou ainda com a palestra “Relações Humanas: o caminho da amorosidade”, ministrada pelo músico, compositor e mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), Gustavo Balbinot. O evento foi encerrado com apresentação do Grupo Tholl.

O evento segue nesta quinta-feira (12), no Auditório da IConnect (Educação Infantil e Ensino Fundamental), na Escola Germano Dauernheimer (Ensino Fundamental - anos iniciais), na Escola Otávio Rocha (Ensino Fundamental - anos finais), e no Auditório da CDL Ensino Fundamental - anos finais). Na sexta-feira o evento ocorre de forma virtual para profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental.