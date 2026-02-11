Sesc lança serviços de odontologia em Frederico Westphalen

O Sesc Frederico Westphalen realizou, na manhã de terça-feira (10), o lançamento institucional da unidade móvel OdontoSesc, em Frederico Westphalen. O ato ocorreu no Centro Administrativo II e reuniu autoridades municipais, lideranças regionais e representantes de entidades parceiras. A carreta está instalada na Rua Vicente Dutra, 121, no bairro Fátima, onde já realiza atendimentos gratuitos desde o dia 5 de fevereiro, com permanência prevista até 16 de abril.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da comunidade a serviços de saúde bucal, especialmente para públicos com dificuldade de atendimento na rede tradicional. Entre os procedimentos oferecidos estão restaurações, extrações, limpezas, tratamentos periodontais e exames radiográficos, contemplando ações de prevenção e tratamento odontológico. Os atendimentos ocorrem de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 8h às 12h. O acesso é feito por meio de senhas, distribuídas diretamente na unidade móvel.

Representando o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Ifep, Luiz Carlos Bohn, o presidente do Sindilojas, Marco André Girardello, destacou o alcance social do projeto. O prefeito em exercício, Ismael Cocco dos Santos, também participou da cerimônia e ressaltou a importância da parceria com o Sesc para reforçar os serviços de atenção básica em saúde no município. Para a diretora do Sesc Frederico Westphalen, Josiane Ritter, a presença da unidade móvel fortalece a promoção da qualidade de vida da população: “A OdontoSesc aproxima o cuidado em saúde das pessoas e amplia o acesso a serviços odontológicos de qualidade, reforçando nosso compromisso com o bem-estar da comunidade”.

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc realiza diversas ações voltadas à promoção da saúde dos gaúchos. Desde sua fundação, o Sesc oferece iniciativas que abrangem tanto a prevenção quanto o cuidado. São ações multidisciplinares que atuam na área preventiva e curativa, por meio de unidades móveis, como as Unidades Sesc de Saúde Preventiva e o OdontoSesc, além de consultórios odontológicos e Espaços Sesc de Saúde. Essas ações incluem diagnósticos e tratamentos voltados à prevenção e à promoção da saúde em todas as fases da vida, destacando-se também pela realização de campanhas de vacinação em parceria com o Governo Estadual.