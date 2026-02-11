Aterros de Tramandaí e Minas do Leão ampliam funcionamento no Carnaval

Com a proximidade do feriado de Carnaval, período marcado pelo aumento expressivo na geração de resíduos, a CRVR informa que suas Unidades de Valorização Sustentável (UVS) e a Estação de Transbordo de Tramandaí estão preparadas para atender à demanda adicional.

Assim como ocorreu em outros feriados prolongados, como o Natal e o Réveillon, a operação contará com equipes de prontidão, reforço operacional e ampliação de horários, garantindo a continuidade dos serviços e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.

No período do Carnaval, a Estação de Transbordo de Tramandaí terá seu horário de funcionamento ampliado em quatro horas diárias, passando do horário regular, das 8h às 20h, para operação estendida, das 6h às 22h, a fim de atender ao aumento na geração de resíduos no litoral.

A UVS de Minas do Leão, que já opera em regime ininterrupto, 24 horas por dia, segue mantendo sua capacidade operacional para garantir a continuidade e a segurança do processo de destinação dos resíduos.

De acordo com o diretor-presidente da CRVR, Leomyr Girondi, o planejamento antecipado é essencial para manter a eficiência da operação em períodos de pico. “Temos experiência consolidada na atuação durante grandes feriados. Nas festas de final de ano, nossas equipes trabalharam de forma integrada e com horários ampliados para dar conta do aumento da demanda. No Carnaval, seguiremos mobilizados, com estrutura e profissionais preparados para assegurar a regularidade dos serviços e a proteção ambiental”, destaca.

Atualmente, as Unidades de Valorização Sustentável da CRVR estão instaladas nos municípios de Minas do Leão, São Leopoldo, Victor Graeff, Giruá e Santa Maria, além da Estação de Transbordo em Tramandaí, atendendo a mais de 8,5 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul.

Além do tratamento de resíduos sólidos urbanos, a CRVR também atua em outros segmentos estratégicos. Por meio da Biosaúde, é responsável pelo tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) na unidade de Victor Graeff. Em Giruá, opera uma planta de resíduos industriais, assim como no município de Capela de Santana, por meio da Essencis.