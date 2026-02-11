Verão Cultural leva música e cinema para bairros de Bento Gonçalves

O Verão Cultural vai ocupar os bairros de Bento Gonçalves entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março. A comunidade poderá acompanhar uma série de atividades gratuitas que incluem shows e cinema de rua. A realização é do Sesc Bento Gonçalves e da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura. Todas as atividades serão gratuitas e abertas à comunidade.

A programação inicia no dia 19, no Bairro Cohab, com o Cinema de Rua, que traz a exibição do filme “Selvagens”, dirigido por Claude Barras, que conta a história de Kéria, que acolhe um filhote de orangotango encontrado na plantação de dendê onde seu pai trabalha. Ao mesmo tempo, Selaï, seu jovem primo, se refugia na casa deles para escapar do conflito entre sua família nômade e as empresas madeireiras. Juntos, Kéria, Selaï e o macaquinho vão lutar contra a destruição da floresta ancestral, que está mais ameaçada do que nunca. A abertura ficará por conta do cantor Gilmar Dias e a apresentação de Cris Bristot Escola de Dança. No dia 20, o filme será exibido no Bairro Vila Nova II e a abertura serrá pelo cantor Gilmar Dias e Associação Cultural Brasileira Capo Herança.

O Grupo Le Farfalle, formado exclusivamente por mulheres há mais de cinco anos, apresentará seu show em seis datas da programação. Paloma Trevisan, Luciane Staub – Miqüí, Mari Mussoi, Bibiana Petek e Tai Calmon integram o grupo que se apresentará em seis sessões, em dias com outras atividades culturais. No dia 24, além do show, o Grupo de Danças Infanto-Juvenil Caminhos de Pedra também se apresenta no Barracão (Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição – R. Francisco Ferrari, 155). No dia seguinte, 25, a Comunidade de São Miguel recebe o Grupo Le Farfalle e a Banda Musical de São Pedro. Encerrando o mês, em 26, o grupo se apresenta ao lado do Coro Canarinhos de Bento Gonçalves no Bairro Ouro Verde (Praça CEU).

Em março, a agenda segue com shows do grupo no dia 3, na Comunidade de São Valentin, com o Grupo de Cantorias Canzoni Belle e Canarinhos de São Valentin. No dia 4, é a vez do Vale dos Vinhedos (Capela das Neves) receber o Coral Vale dos Vinhedos e o Coral Famíglia Trentina di Santo Antão. A programação se encerra em 5 de março, na Linha Paulina – Faria Lemos (Capela São Paulo), com o Le Farfalle, o Grupo Folclórico Trevisani Nel Mondo e o Grupo de Danças Ricordi D’italia. Em todas as apresentações haverá distribuição gratuita de pipoca doce e salgada todos os dias. A organização pede que o público leve a sua cadeira para prestigiar as apresentações. Mais informações podem ser obtidas no site sesc-rs.com.br