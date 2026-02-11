Cão de 10 anos é encontrado com ferimentos de agressão em Ivoti

Um caso de maus-tratos contra animais foi registrado em Ivoti nesta quarta-feira (11). Um cão de 10 anos foi encontrado amarrado em uma área de mato no bairro 25 de Julho, e conforme a Secretaria de Meio Ambiente de Ivoti, o animal apresentava sinais de ter sido agredido na cabeça com o uso de lâmina.

A Prefeitura recebeu a denúncia, realizou o resgate e encaminhou o cão imediatamente para atendimento veterinário. De acordo com o atestado de saúde emitido pela clínica veterinária, no exame físico o paciente apresentava lesão em região craniana, lesão no olho direito e feridas incisas/perfurantes com características sugestivas de instrumento perfurocortante - arma branca.

Além do socorro ao animal, foi feito o registro de ocorrência junto à Brigada Militar, e o caso deverá ser investigado. A Secretaria de Meio Ambiente reforça que maus-tratos contra animais são crime. Quem presenciar qualquer tipo de agressão pode acionar a Secretaria pelo WhatsApp (51) 3563-6788 ou procurar a Polícia Civil.