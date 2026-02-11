Programa de arte urbana seleciona quatro muralistas em Erechim

A Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Economia Criativa, acompanha a execução dos projetos de grafite selecionados pelo Edital do Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim (Faace) 2025. Ao todo, quatro propostas, de artistas diferentes, foram contempladas na categoria Grafite Urbano, promovendo a valorização da arte urbana, dos artistas locais e a revitalização de espaços públicos.

Neste momento, já está finalizada a intervenção artística no banheiro da Praça Daltro Filho, enquanto segue em andamento a execução do grafite no muro do Terminal Rodoviário Urbano de Erechim. Ambos são espaços de grande circulação que passam a receber novas cores, identidade visual e significado por meio da arte urbana.

No Terminal Rodoviário Urbano de Erechim, o grafiteiro Guilherme Augusto Rossi Garcia desenvolve o projeto Capital da Amizade, que valoriza a identidade do município e reforça Erechim como cidade de encontros, conexões e acolhimento.

Para o muralista, a iniciativa representa a continuidade e o fortalecimento da cultura urbana. “É interessante pela continuidade da cultura da arte. O grafite hoje vive uma movimentação muito grande e acreditamos que mais espaços ainda vão existir, mas este também é fundamental, especialmente por se tratar de uma construção já consolidada na cidade. O grafite é uma arte democrática, feita para que todos possam ver: quem caminha a pé, quem circula pela cidade. Talvez seja isso que o torne tão especial, essa exposição direta, o fato de estar na rua, presente no cotidiano das pessoas”, destaca Guilherme.

O banheiro da Praça Daltro Filho foi transformado pelo artista Maurício Antunes de Oliveira. A obra integra arte urbana, cotidiano e espaço público, incentivando o cuidado, o pertencimento e a valorização dos ambientes coletivos.

Na fachada da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, a artista Karina Rocha de Oliveira foi selecionada com o projeto “Batimentos da Vida”, que propõe uma intervenção artística voltada à humanização do espaço hospitalar, utilizando o grafite como linguagem de acolhimento, cuidado e sensibilidade.

Já o banheiro da Praça Jayme Lago receberá a intervenção artística do grafiteiro Darlan Alisson Xavier, contribuindo para a revitalização do espaço público e para o fortalecimento do vínculo da comunidade com o local.

Para o secretário de Cultura, Esporte e Economia Criativa, Wallace Soares, os projetos reforçam o compromisso do município com a democratização do acesso à arte e a valorização dos artistas locais. “O Edital Faace é uma ferramenta estratégica de fomento cultural para o nosso município. São projetos que estimulam o pertencimento, democratizam o acesso à cultura e reconhecem a criatividade e o talento dos nossos artistas”, destacou.