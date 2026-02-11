Visate celebra 40 anos com ônibus decorados em Caxias do Sul

A Visate, empresa responsável pelo transporte público urbano de Caxias do Sul, celebra seu aniversário de 40 anos com um ônibus modelo BRT envelopado, que destaca pontos turísticos da cidade, funcionários e usuários.

O veículo, desenvolvido pelo setor de Marketing em parceria com o ilustrador Vini Agliardi e com as empresas Marcopolo e Sulvisual, foi apresentado durante um evento para os funcionários no último dia 7 de fevereiro e circulará pela cidade pelos próximos seis meses. As cores roxo e lilás remetem à inovação e à primeira operação da empresa, realizada durante a Festa da Uva. As informações são da assessoria de comunicação da empresa.

A Visate iniciou a prestação de serviço de transporte coletivo urbano em Caxias do Sul, no dia 10 de fevereiro de 1986, como Viação Santa Tereza, adotando a sigla Visate pouco tempo depois. Tornou-se concessionária do transporte coletivo urbano da cidade por meio de licitação. O contrato atual, publicado em 2021, estabelece 15 anos de operação, com possibilidade de prorrogação por mais 10 anos.

Ao longo de mais de 40 anos, a empresa alcançou alguns marcos, como o pioneirismo em biometria facial, bilhetagem eletrônica e gerenciamento eletrônico da frota. Recebeu reconhecimentos, como o Troféu Ouro do PGQP, a certificação ISO 9001:2015, o selo Great Place to Work e por vários anos o Prêmio Despoluir RS.