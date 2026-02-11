Caxias do Sul abre inscrições para exposições de arte no Ordovás

A Unidade de Artes Visuais (UAV) da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) informa que está aberto o período de inscrições para o edital de ocupação da Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul/RS. O edital seleciona propostas expositivas para a programação do espaço no ano de 2026. O edital, que já está disponível no site da Prefeitura, tem o objetivo de democratizar, estimular e fomentar a produção artística e seus intercâmbios, proporcionando transparência à distribuição e ocupação dos espaços culturais públicos da cidade.

A coordenadora da Unidade de Artes Visuais da SMC, Mona Carvalho, salienta a importância de manter os editais de ocupação ativos, garantindo uma circulação de artistas de forma ampla. As Convocatórias de Arte são editais específicos para o segmento das Artes Visuais que promovem a ocupação dos espaços públicos de forma transparente, oportunizando o estímulo de jovens artistas, justapondo artistas com trajetórias consolidadas e oportunizando o intercâmbio cultural entre artistas da cidade, da região e profissionais de outras regiões do país.

Podem se inscrever para realizar exposições artistas, coletivos, curadores e produtores, submetendo suas propostas à avaliação da Comissão de Seleção e Avaliação. Além de propostas de artistas visuais, o edital convida curadores, historiadores e/ou profissionais diversos a realizarem propostas expositivas com obras do Acervo Municipal de Artes Plásticas (Amarp).

O edital é gratuito e tem o intuito de contemplar até quatro projetos para o ano de 2026. As inscrições iniciaram nesta terça (10) e seguem abertas até o dia 6 de abril de 2026. Podem se inscrever para realizar exposições artistas, coletivos, curadores e produtores, submetendo suas propostas à avaliação da Comissão de Seleção, podendo participar profissionais brasileiros e estrangeiros maiores de 18 anos que comprovem residência no Brasil.