Rio Grande inicia entrega de kits e uniformes escolares

A Prefeitura do Rio Grande, por meio da Secretaria de Município da Educação (Smed) começou nesta segunda-feira (9) a entrega de kits escolares para os estudantes das escolas da rede municipal de ensino. Após os kits, serão entregues nas escolas também os uniformes. Assim, os alunos vão começar o ano letivo com material e uniforme completos.

Conforme a secretária Cleuza Sobral Dias, os kits escolares irão atender cerca de 20 mil estudantes da rede municipal, num investimento total que ultrapassa R$ 2,5 milhões. São compostos de cadernos, canetas, lápis, lápis de cor, canetinhas, borracha, régua, cola, tesoura, giz de cera e apontador e entregues diretamente nas escolas.

Os kits abrangem todo Ensino Fundamental, mas nos Anos Iniciais e Finais são individuais, enquanto na Educação Infantil, a distribuição ocorre por turma. Os alunos do Fundamental receberão os kits no primeiro dia de aula. Na sequência, os uniformes. O terceiro momento, após o tradicional período de adaptação, será a entrega dos kits de Educação Infantil nos diferentes níveis.

A titular da Smed esteve na Câmara Municipal na tarde desta segunda-feira, juntamente com o adjunto Sícero Miranda e o secretário de Relações Institucionais e Comunitárias Claudio Costa. Eles foram ao Legislativo informar aos vereadores todo o processo de aquisição e distribuição dos kits de material e uniformes, assim como abordaram questões estruturais das escolas, de mobiliário também adquirido, de merenda escolar e inclusão.