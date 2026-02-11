Imbé abre edital para financiamento de projetos para idosos

A Prefeitura de Imbé publicou um chamamento público para o financiamento de projetos voltados à atenção à pessoa idosa, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (Fumdi). O edital é direcionado a entidades da sociedade civil com sede no município, devidamente registradas no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (Comdi), e prevê o repasse total de R$ 30 mil para o apoio de iniciativas que promovam a garantia de direitos, o cuidado e a inclusão da população idosa.

Conforme o edital, serão selecionados até cinco projetos, com valor máximo de R$ 6 mil para cada proposta, destinados a instituições de atendimento à pessoa idosa em Imbé. Os projetos devem estar alinhados às políticas públicas vigentes e enquadrados em pelo menos um dos cinco eixos temáticos definidos: ações preventivas e protetivas; iniciativas integradas nas áreas de educação, saúde e assistência social; atividades de esporte, cultura e lazer; qualificação ou oferta de serviços de acolhimento a idosos em situação de vulnerabilidade; e projetos voltados à geração de renda para o público idoso.

Cada entidade poderá apresentar apenas um projeto por eixo, e o prazo de execução das propostas financiadas será de seis meses. Caso não haja quantidade suficiente de projetos aprovados que atendam aos requisitos do edital, o valor global poderá ser redistribuído de forma igualitária entre as propostas habilitadas.



As inscrições estão abertas até o dia 2 de março de 2026. Os projetos podem ser enviados de forma digital, pelo e-mail comdi@imbe.rs.gov.br, ou entregues presencialmente em envelope lacrado e identificado, na Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos (Semdhi), localizada no Prédio Anexo I da Prefeitura, que fica na Avenida Paraguassú, nº 2070, no Centro de Imbé, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Todos os documentos devem conter o timbre da entidade e assinatura do representante legal.

A avaliação das propostas será realizada por uma comissão designada pelo Comdi, composta por representantes do poder público e da sociedade civil, sem vínculo com as entidades proponentes. Os projetos serão analisados com base em critérios como observância do edital e da legislação do idoso, articulação com a rede de atendimento, mérito, relevância social, sustentabilidade, adequação técnica e financeira e metodologia. O resultado final do chamamento público será divulgado no dia 28 de março, mesma data em que será publicada a lista definitiva dos projetos aprovados.

A secretária municipal da Mulher e Direitos Humanos e gestora do Fumdi, Daiana Godoy, destaca que o chamamento público reforça o compromisso do município com o fortalecimento das políticas voltadas à pessoa idosa e com a valorização das iniciativas da sociedade civil. “Na primeira edição, tivemos grandes projetos que tiveram continuidade. Esperamos repetir essas práticas exitosas, mais uma vez”, afirmou Daiana.

O edital completo, com todos os critérios, prazos, modelos de formulários e exigências para participação, está disponível na integra no site imbe.rs.gov.br.