Problemas no abastecimento de água pautam audiência com autoridades de Alvorada

O presidente da Assembleia Legislativa, Sergio Peres e o deputado Rodrigo Lorenzoni receberam, nA segunda-feira (9), comitiva do município de Alvorada, na Região Metropolitana, liderada pelo prefeito Douglas Martello. O agravamento das ocorrências de desabastecimento da rede de água e o aumento significativo do custo cobrado pela Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan) estão preocupando as autoridades.

De acordo com Martello, uma reunião em 27 de janeiro foi realizada entre a prefeitura e representantes da empresa para tratar dos transtornos envolvendo a falta d’água que atingiu diversos bairros, além dos aumentos registrados nas faturas de pagamento, considerados incompatíveis com o consumo ou com o reajuste tarifário. “A situação se agrava neste período de calor extremo, já que a Corsan não emitiu aviso prévio de desabastecimento, não informou qualquer previsão de retorno à normalidade, nem assegurou à população consumidora a mínima mitigação dos danos com disponibilização de caminhão-pipa”, relatou o prefeito.

]Ele informa que somente na manhã de segunda, o município recebeu seis reclamações via whatsapp em função do desabastecimento e também um ofício da Câmara de Vereadores reportando a falta de acesso da comunidade à água.

“É uma demanda que não pode esperar, pois a água é um bem essencial, estamos falando do básico para uma família sobreviver – e o período de verão torna o problema ainda mais preocupante, especialmente nos lares com crianças ou com pessoas doentes”, observou Peres, ao assegurar, junto com Lorenzoni, o compromisso do Parlamento em buscar meios de prevenir danos ao consumidor, evitar taxações abusivas e também fiscalizar o cumprimento do acordo recente feito entre o município e a CORSAN, que prevê cronograma de investimentos, canal de atendimento direto ao consumidor e fornecimento de caminhões-pipa em casos de desabastecimento.

A reunião também contou com a presença do vice-prefeito de Alvorada, Valmor de Freitas Jr, pelo vereador Rodrigo Mendes e pelo presidente do diretório local do Republicanos, João Rodrigues.