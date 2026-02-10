Porto Alegre,

Publicada em 10 de Fevereiro de 2026 às 17:33

Chegada de turistas estrangeiros a Gramado cresce 150% em dois anos

Dados do Observatório do Turismo apontam avanço consistente com nove meses consecutivos de alta

Cleiton Thiele/Divulgação/JC
Jornal Cidades
O turismo internacional de Gramado registrou um desempenho histórico em dezembro de 2025. Segundo dados do Observatório do Turismo, o fluxo de visitantes estrangeiros cresceu 26% em relação a 2024 e 155% na comparação com dezembro de 2023.
A Argentina segue como o principal mercado emissor. Em dois anos, o fluxo de argentinos em dezembro praticamente dobrou, registrando um avanço próximo a 100% desde 2023. O Uruguai também apresentou crescimento sólido, com alta de 185% no período. A novidade no ranking é o Paraguai, que despontou como mercado emergente em 2024 e consolidou sua posição em 2025, ocupando a quarta colocação entre os principais emissores internacionais no mês de dezembro.
Para o secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci, os resultados são reflexo de uma presença ativa em feiras como a FIT (Argentina) e FITPAR (Paraguai), workshops no Uruguai, além de uma parceria inédita com o Gramado, Canela e Região das Hortênsias Convention & Visitors Bureau. “Desde 2025, contamos com representação exclusiva na Argentina, com executivas dedicadas à capacitação de agentes de viagens e operadores em Buenos Aires. Esse trabalho contínuo fortalece o posicionamento de Gramado no Mercosul e amplia a presença do destino na decisão de viagem do público internacional”, afirma Ricardo.
O cenário para 2026 é favorável. Para o trade turístico local, o crescimento internacional deixou de ser um movimento pontual e passou a integrar a dinâmica estruturada da cidade. O foco segue na promoção internacional do destino e para a ampliação de produtos turísticos que valorizem a singularidade de Gramado.

