Estado inaugura novo ponto de coleta de sangue em Estância Velha

O município de Estância Velha passou a contar, nesta segunda-feira (9), com um novo ponto para doação de sangue. Foi inaugurado o Banco de Coleta de Sangue, que funcionará no Centro de Especialidades, localizado na Rua Rui Barbosa, 155, no Centro. As coletas serão realizadas de forma quinzenal pela equipe do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs).

Até então, o município promovia o transporte de doadores até Porto Alegre ou recebia ações pontuais por meio da unidade móvel do Hemorgs. Com a abertura do novo espaço, Estância Velha passa a oferecer uma estrutura permanente para a doação, com capacidade para até três coletas simultâneas e um potencial de até 50 doações por dia. Para viabilizar a implantação do serviço, a Secretaria da Saúde (SES) destinou ao município um repasse de R$ 100 mil, em parcela única.



Presente à solenidade, a secretária Arita Bergmann, reconheceu o empenho do município para a criação do espaço e frisou a importância do ato de doar sangue. Arita ainda aproveitou a visita ao Centro de Especialidades para inaugurar dois novos ambulatórios do Programa Assistir, um de dermatologia e outro de ginecologia. Cada um deles receberá incentivo estadual de R$ 76,5 mil por mês. A previsão é que o ambulatório de ginecologia realize 240 consultas e 30 cirurgias mensais, ao passo que o ambulatório de dermatologia deve realizar 240 consultas e 30 cirurgias. O início dos atendimentos ocorrerá logo após o carnaval.

A ampliação dos pontos de coleta de sangue no Rio Grande do Sul faz parte de uma estratégia da SES para facilitar o acesso da população à doação e fortalecer os estoques utilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As coletas externas são consideradas fundamentais, especialmente em municípios onde o deslocamento até os hemocentros representa uma dificuldade para muitos doadores.

Com a implantação de novos locais de coleta, moradores que antes precisavam se deslocar para outras cidades passam a contar com mais comodidade e proximidade para realizar a doação. A descentralização do serviço contribui diretamente para o aumento do número de doadores regulares, além de estimular a participação de novos voluntários em diferentes regiões do Estado.

Como parte desse esforço, a SES publicou, em dezembro, a Portaria 1.254/2025, que destinou R$ 2,08 milhões para 23 municípios gaúchos fortalecerem e ampliarem ações de incentivo à doação de sangue. Do total de cidades contempladas, 11 já realizavam ações de doação e receberam R$ 80 mil para qualificação dos serviços. Outras 12 prefeituras, com novas propostas de adesão aprovadas pelo Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados, receberam R$ 100 mil cada, entre elas Estância Velha.