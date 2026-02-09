Estado inicia obras de recuperação de estradas no Vale do Caí

Duas obras de recuperação de rodovias, com investimentos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), estão prestes a começar. O governador Eduardo Leite assinou, nesta segunda-feira (9), a ordem de início para obras na ERS-452, entre Bom Princípio, Feliz e Vale Real, com um trecho de 27,52 quilômetros, e na ERS-415, entre Bom Princípio e Tupandi, com extensão de 9,37 quilômetros. Ambas estão localizadas no Vale do Caí, região Nordeste do Estado, em um importante polo econômico e turístico.

As obras vão melhorar a trafegabilidade e a mobilidade, além de garantir mais resiliência às rodovias. O governador falou sobre os investimentos em estradas na região. “São obras que vão qualificar as estradas e dar mais segurança para quem trafega e empreende na região. Serão cerca de R$ 75 milhões em investimentos nestas duas rodovias, além dos R$ 52 milhões que estão sendo investidos nas obras da VRS-826, que já estão em andamento. Somados, esses valores correspondem praticamente ao que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) era capaz de investir em um ano inteiro, em todo o RS, antes de recuperarmos a capacidade de investimento do Estado a partir da agenda de reformas e privatizações que fizemos”, lembrou.

A obra nos 27,52 quilômetros da ERS-452, entre Bom Princípio, Feliz e Vale Real, compreende a reconstrução e reabilitação do pavimento; a recomposição de dispositivos de drenagem; a conformação e reforço emergencial de taludes instáveis; além de contenções e recuperação dos encontros nas cabeceiras das pontes sobre o Arroio Forromeco, Arroio Feliz, Arroio Boa Vizinhança, Arroio do Ouro, Arroio Belo e Arroio Pinhal. O investimento para estas intervenções será de R$ 51 milhões.

Já as obras de recuperação da ERS-415, no trecho entre Bom Princípio e Tupandi, terão investimento de R$ 23 milhões, e compreendem serviços de reconstrução e reabilitação do pavimento, construção de galeria, reconstrução de bueiros, recomposição de dispositivos de drenagem, enrocamento para reforço de taludes, contenções e reconstrução de segmento da variante com a utilização de aterro com geogrelhas.

O vice-governador Gabriel Souza afirmou que os investimentos reforçam o compromisso do governo com a reconstrução e o desenvolvimento da região. “Essa é uma área que sofreu muito com as enchentes, e a resposta do Estado é estar presente, investir e preparar as cidades para enfrentar novos eventos climáticos, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população”, destacou.

As obras serão executadas pelo Daer, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), e o prazo para conclusão de ambas será 2027.

O titular da Selt, Juvir Costella, chama a atenção para a reestruturação das estradas. “Mais duas obras essenciais saindo do papel graças ao governo do Estado e ao conjunto de investimentos do Funrigs que está voltado para reestruturar a infraestrutura rodoviária do Rio Grande do Sul. Obras que beneficiarão toda a região do Vale do Caí, gerando mais desenvolvimento, melhor trafegabilidade de forma segura e resiliente”, comentou.

Além da assinatura da ordem de início das obras nas duas rodovias, a comitiva do governador realizou visita técnica às obras iniciadas na VRS-826, em Feliz e Alto Feliz, para inspecionar a evolução dos trabalhos de recuperação. Esta obra prevê a recuperação da rodovia, com melhorias na pavimentação, drenagem e sinalização ao longo de 20 quilômetros. O investimento é de R$ 52,82 milhões via Funrigs e a conclusão dos trabalhos está prevista ainda para 2026.