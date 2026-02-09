Aeroporto de Pelotas projeta alta de 12% em movimento no Carnaval

O Aeroporto de Pelotas projeta uma alta na movimentação de passageiros durante o período de Carnaval. Entre a sexta-feira pré-Carnaval (13) e quarta-feira de Cinzas (18), a expectativa é de que 1.374 passageiros embarquem e desembarquem pelo terminal, o que representa um crescimento de 12,62% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram registrados 1.220 viajantes.

O aumento reflete a retomada da demanda por viagens aéreas na região Sul do Estado, especialmente em datas de feriados prolongados, quando cresce a procura por deslocamentos tanto a lazer quanto a negócios, de acordo com dados da assessoria de imprensa da Motiva, que gerencia o aeroporto. A conectividade oferecida pelo terminal também contribui para esse cenário, já que Pelotas conta com voos diretos para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, dois dos principais hubs aéreos do país, possibilitando conexões para praticamente todos os estados brasileiros. Além disso, a rota aérea direta com Porto Alegre facilita o deslocamento de passageiros da capital e da Região Metropolitana, encurtando distâncias e fortalecendo o turismo regional.

Segundo o gerente do Aeroporto de Pelotas, Wesley Puygcerver, a expectativa positiva é resultado do planejamento operacional e da relevância do terminal para a mobilidade regional. “Mesmo sendo um aeroporto de porte regional, o Aeroporto de Pelotas tem um papel fundamental na conexão do Sul do Estado com os principais centros do país. Para o Carnaval, nos preparamos para receber um fluxo maior de passageiros, com foco na segurança, na organização das operações e no conforto de quem passa pelo terminal”, destaca o gestor.

Com o aumento da movimentação esperado para o feriado, a administração do aeroporto orienta que os passageiros cheguem ao terminal com antecedência, realizem o check-in antecipadamente, preferencialmente de forma online, e fiquem atentos aos horários de embarque. Também é importante verificar previamente as regras de bagagem da companhia aérea e manter a documentação em dia. Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento especial, os viajantes devem procurar os canais oficiais das companhias aéreas.