Estado realiza licitação para revitalizar Estaleiro Naval de Triunfo

A contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia para confecção de projetos para a revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo, na região Carbonífera, é uma das 15 licitações previstas para a semana na Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 9 a 13 de fevereiro.

Solicitado pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), o termo de referência ajustado prevê serviços de demolição, construções nos galpões 1 e 2 e reformas na mecânica, rampa de lavagem, setor administrativo, sanitários, guardas, guaritas e refeitório. O valor total da contratação é estimado em R$ 287 mil. O certame será realizado por meio de concorrência eletrônica às 9h30 de quarta-feira (11). A empresa vencedora será a que oferecer o menor preço.