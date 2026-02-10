Câmara de Gramado realiza reunião aberta sobre nova rota turística

A Câmara Municipal de Gramado realizará, nesta terça-feira (10), às 9h, no Plenário Júlio Floriano Petersen, uma reunião aberta em parceria com a Prefeitura de Gramado para debater, junto à comunidade, o Projeto de Lei nº 078/2025, que institui a Rota Turística Vale das Montanhas.

O encontro tem como objetivo apresentar e esclarecer o conteúdo da proposta, sanar dúvidas, ouvir sugestões dos moradores e setores envolvidos e promover um diálogo amplo e participativo sobre a matéria. Vale lembrar que, em razão do recesso legislativo — iniciado em 15 de janeiro e com término previsto para 15 de fevereiro —, o projeto encontra-se arquivado temporariamente na Casa Legislativa, devendo retomar sua tramitação após esse período.