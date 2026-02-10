Polícia Civil realiza atividades da Operação Verão Total no litoral Sul

A Polícia Civil do RS retomou a atividades da Operação Verão Total, pegando a estrada rumo ao litoral Sul do RS. Na sexta-feira (6), a equipe multidisciplinar participou da Ação Integrada de Prestação de Serviços da Operação Verão Total 2025/2026 - presente na Zona Sul, na praia do Cassino, em Rio Grande.

A Polícia Civil foi representada com 30 policiais civis da 7ª Região Policial e da equipe multidisciplinar, com a utilização de 10 viaturas que ficaram expostas. No espaço da instituição, foi montada uma pista para minibuggie da Polícia Civil, onde as crianças se divertiram andando na miniviatura. Uma oficina de desenho também foi montada, para os pequenos mostrarem seus talentos desenhando e colorindo ilustrações da Polícia Civil. O evento contou com a participação do Governador do RS, Eduardo Leite; do Vice-Governador do RS, Gabriel Souza; do Secretário da Segurança Pública do RS, Mário Ikeda, e demais autoridades.

No sábado (7), a praia do Laranjal, em Pelotas, recebeu os minibuggies da Polícia Civil. As crianças se divertiram andando nas miniviaturas da instituição, em uma pista montada junto à Casa de Verão do Sesc. Durante o trajeto, eram passadas informações e dicas às crianças sobre sinalização e cuidados com o trânsito. A tradicional oficina de desenho também foi montada junto ao espaço.

Finalizando as atividades no litoral Sul, no domingo (8) foi a vez da equipe multidisciplinar organizar a famosa minirrústica em São Lourenço do Sul. As crianças realizaram um aquecimento inicial e algumas brincadeiras e, logo após, foram separadas em grupos por tamanho, gênero e idade para correrem em baterias no circuito montado na beira da lagoa. Camisetas e medalhas foram distribuídas para todas as crianças participantes.