Procura por cursos de graduação na Ufpel aumenta 17%

Os cursos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) ofertados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) receberam mais de 20,2 mil inscrições em 2026, para cerca de 2,9 mil vagas. O número representa o acréscimo proporcional de 17,7% em comparação com a edição do ano anterior.

As graduações mais procuradas foram Medicina, Psicologia, Direito, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Odontologia, Nutrição, Enfermagem e Educação Física, tanto no noturno (9º), quanto no curso integral (10º). No geral da Universidade, considerando os 92 cursos de graduação oferecidos na edição de 2026, a relação é de 6,98 candidaturas por vaga.

A participação mais expressiva é de candidatas e candidatos residentes do Rio Grande do Sul (mais de 16,1 mil). As inscrições pela política de ações afirmativas também foram maioria: 58%.

O maior interesse pela UFPel, de acordo com a coordenadora de Registros Acadêmicos, Emileni Tessmer, está “dentro do esperado”. O aumento na procura, avalia, está relacionado com as ações de divulgação da própria Instituição e as mudanças do Sisu em 2026.

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de uma das três edições mais recentes (2025, 2024 e 2023), pôde ser utilizada para a inscrição no Sistema. “Essa possibilidade ampliou o número de pessoas aptas a participar do processo seletivo”, explica.

A divulgação da lista de quem realizou a matrícula da chamada regular do Sisu está prevista para ser divulgada nesta terça-feira (10), na página da CRA. Já a primeira chamada da Lista de Espera, para ingressos nos dois semestres letivos de 2026, será publicada na sexta-feira (13).



Para participar da chamada da Lista de Espera, as candidatos e candidatos precisarão preencher a ficha de inscrição e enviar os documentos exigidos, de 13 a 20 de fevereiro, pelo Sistema Cobalto. De forma a auxiliar nessa etapa, a Universidade criou um guia, com orientações sobre os procedimentos necessários à matrícula. O resultado das matrículas da primeira chamada da Lista de Espera será divulgado no dia 27 de fevereiro.

Pelo Sisu 2026, a UFPel oferece vagas, para ingresso no segundo semestre letivo de 2026, para os cursos de Educação Física – Noturno e Pedagogia – Noturno. As demais graduações poderão ser acessadas por outro processo seletivo, da própria Instituição, que também se utiliza da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): “O Processo Seletivo Nota do Enem“.

O Edital para as vagas do segundo semestre admitirá as candidaturas de quem participou das cinco edições mais recentes do Enem. Dessa forma, a candidata ou candidato poderá concorrer com base nas provas de 2025, 2024, 2023, 2022 e 2021.