Erechim tem queda de nível em barragem e alerta para desperdício de água

Uma vistoria técnica realizada pela equipe de fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (Ager) constatou um nível de 7,82 metros na barragem principal do Km7, além das barragens do Rio Campo e do Rio Cravo. O volume está 1,48 metro abaixo do vertedouro. O dado foi obtida a partir de uma vistoria técnica.

De acordo com a Ager, o nível da barragem apresenta redução constante desde o início de janeiro de 2026, o que exige atenção imediata e o engajamento coletivo para preservar a disponibilidade de água para toda a comunidade. Com a diminuição do volume armazenado, evitar desperdícios torna-se ainda mais essencial para manter o equilíbrio do sistema e assegurar o abastecimento nos próximos dias e semanas.

O Diretor-Presidente Interino da Ager, Edgar Radeski, reforça a importância da colaboração da população neste momento. “Estamos acompanhando a situação de forma permanente e, diante da queda no nível da barragem, cada atitude consciente faz diferença. Evitar desperdícios é fundamental para preservar o recurso e garantir que a água continue chegando às casas dos erechinenses”, destacou.

A agência também segue notificando a Aegea/Corsan sobre o grande número de vazamentos registrados nas ruas e a demora na realização de consertos. Todos os casos são formalizados em processos administrativos, por meio dos quais a autarquia informa o Ministério Público e aplica as penalidades previstas na legislação vigente.

Mesmo com o acompanhamento técnico e as medidas operacionais em andamento, a participação da população é considerada decisiva para atravessar o período de estiagem com segurança hídrica.



A recomendação da prefeitura é utilizar água apenas quando necessário e adotar hábitos que contribuam para a redução do consumo enquanto persistirem as condições de escassez, como fechar a torneira ao escovar os dentes e ao ensaboar a louça; banhos mais curtos, desligando o chuveiro ao se ensaboar; conserto de vazamentos em torneiras, registros e canos; reutilizar água, como a da máquina de lavar, para limpeza de áreas externas; evitar lavar calçadas e veículos com mangueira.