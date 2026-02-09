São Lourenço do Sul receberá R$ 37 milhões da ONU para fábrica de biocarvão

Durante agenda na Capital federal, na semana passada, o prefeito de São Lourenço do Sul, Zelmute Marten, recebeu a confirmação de investimento da ordem de 37 milhões de reais, por parte da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido) da ONU, para a construção da usina de biochar no município, a qual será a primeira no Brasil a utilizar resíduos da casca do arroz para a produção do condicionador de solo.

A assinatura do contrato será realizada no dia 26 de fevereiro, durante a programação da Colheita do Arroz 2026. No encontro, estiveram presentes o representante da Unido no Brasil, Clóvis Zapata, o Diretor Executivo da NetZero no Brasil, Ricardo de Figueiredo, e também da representante da NetZero, Maíra Colares.

biochar, ou biocarvão , é um material sólido rico em carbono, produzido por pirólise (queima lenta sem oxigênio) de resíduos orgânicos, como cascas, esterco e biomassa florestal. Funciona como um corretivo de solo de alta porosidade, melhorando a retenção de água e nutrientes, além de sequestrar carbono no solo por séculos.

A prefeitura de São Lourenço do Sul prevê que a unidade industrial de produção de biochar em São Lourenço do Sul retirará do meio ambiente cerca de 30 mil toneladas de casca de arroz, gerando 8 mil toneladas do bioinsumo e, consequentemente, 8 mil toneladas de créditos de carbono.



A Administração Municipal destaca a importância de ações como esta para fomentar os projetos que integram o Ecossistema de Inovação do município e declara o seu comprometimento com projetos que sejam alinhados ao desenvolvimento sustentável previsto nos ODS da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.