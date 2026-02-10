Gramado registra queda de 73% em casos de dengue

O município de Gramado, na Serra Gaúcha encerrou o ano de 2025 com uma redução de aproximadamente 73% nos casos autóctones de dengue — ou seja, infecções contraídas dentro do próprio território municipal. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde, que celebra os resultados das ações de prevenção e controle da doença.



Enquanto em 2024 foram registrados 148 casos autóctones, em 2025 esse número caiu para 40, evidenciando a efetividade das estratégias adotadas pela Vigilância em Saúde. Um dos principais avanços foi o reforço da equipe de combate às endemias: sete novos Agentes de Combate às Endemias foram contratados no ano passado, fortalecendo as ações de vistoria, orientação à população, eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti e monitoramento de áreas de risco.



Na última semana, o secretário de Saúde, Jeferson Moschen, esteve reunido com os agentes para agradecer pelo trabalho. “Essa redução expressiva é resultado de um trabalho incansável da equipe de endemias. Eles estão nas ruas todos os dias, cuidando da nossa saúde. Mas o combate à dengue é uma responsabilidade de todos. Eliminar água parada, receber os agentes e seguir as orientações é fundamental”, reforçou o secretário.