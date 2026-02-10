UPF inscreve para bolsas de licenciatura até terça

A Universidade de Passo Fundo (UPF) está com inscrições abertas até esta terça-feira (10) para os programas Professor do Amanhã e RS Talentos, ações do Governo Estadual para fortalecer as áreas de licenciaturas, engenharias e tecnologias.

No Professor do Amanhã, a UPF disponibiliza 47 vagas nos cursos de Letras (Português), Matemática e História. O estudante terá isenção na mensalidade e receberá incentivo de R$ 800,00 mensais durante a graduação. Como contrapartida, deverá realizar 300 horas de prática de ensino na rede pública estadual e se comprometer a atuar por, no mínimo, 1.920 horas como docente após a graduação.

Podem se inscrever quem cursou o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral em escola privada, além de professores da rede estadual sem graduação. O candidato precisa ter realizado o Enem 2025 e obtido a mínima de 400 pontos na média geral.

Já no RS Talentos, são disponibilizadas 22 vagas para os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Computação e Ciência da Computação. As bolsas consistem em R$ 2 mil em taxas administrativas, pagos às Instituições Comunitárias, e R$ 2 mil em bolsas de estímulo à inovação, pagos ao aluno pelo período de 18 meses.

Podem se inscrever candidatos que realizaram o Enem a partir de 2010 e que obtiveram média mínima de 500 pontos. Os estudantes deverão, ao longo da graduação, se comprometer no engajamento em projetos de iniciação científica e tecnológica, além de permanecer no RS por, no mínimo, 2 anos após o fim da bolsa, visando contribuir com o desenvolvimento econômico e social do Estado.

As inscrições devem ser feitas pelo site upf.br/vestibular, no link Professor do Amanhã/RS Talentos, no topo da página. O prazo final para a inscrição é 10 de fevereiro. A divulgação do resultado preliminar está prevista para 18 de fevereiro e a divulgação do resultado final e da primeira chamada para a matrícula será no dia 20 de fevereiro. Os editais com as informações completas também estão disponíveis na página de inscrição.