Festa da Uva distribuirá 150 toneladas de uva gratuitamente

A Festa da Uva iniciou, neste domingo (8), o recebimento das uvas que serão distribuídas gratuitamente ao público durante a edição de 2026, que acontece de 19 de fevereiro a 8 de março no Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul. A organização do evento prevê um volume total de 150 toneladas de uvas distribuídas aos visitantes.

Até o momento, o volume total entregue pelos produtores locais soma cinco toneladas, que estão sendo armazenadas em câmara fria na Propriedade Zanette Produção e Seleção de Frutas, em São Gotardo, para garantir qualidade no momento da distribuição.

A 35ª edição da Festa Nacional da Uva traz de volta a degustação gratuita de uvas no Palácio das Uvas, espaço tradicionalmente reconhecido como o coração do evento. A distribuição retorna após três edições de hiato. Ao chegarem à festa, os visitantes recebem um cacho de uva de boas-vindas no pórtico. Quem desejar comer mais uvas também recebe um ticket que pode ser utilizado no Palácio das Uvas, localizado no Pavilhão 2, onde é possível degustar à vontade as variedades produzidas na região, como era feito em edições passadas.

Os valores pagos aos agricultores variam conforme a classificação da fruta: R$ 4,00 o quilo da uva convencional, R$ 5,00 o quilo da uva protegida e R$ 6,50 o quilo da uva orgânica. No caso desta última, é a primeira vez que acontecerá a distribuição no evento. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) de Caxias informou que a distribuição será concentrada no dia 26 de fevereiro, tanto nos Pavilhões da Festa da Uva como no Desfile Cênico. Esta data será dedicada à produção orgânica e à agricultura agroecológica, com assinatura do Projeto PNAE Agroecológico. Até agora, foram adquiridas cerca de oito toneladas de uva orgânica para a Festa da Uva.

Segundo a Smapa, cerca de 60 agricultores participaram da reunião sobre a compra de uvas para o evento.

O registro da etapa de recebimento contou com a presença da rainha Elisa D’Mutti e das princesas Letícia Comin e Júlia Scopel, além das embaixatrizes Évelen Gonzaga de Morais e Jovana Ecker Varela, que acompanharam os trabalhos no local.