Lajeado investe em ampliação de acervo da biblioteca pública

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria da Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (Secel), ampliou o acervo da Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan com a aquisição de cerca de 130 novos títulos. As obras contemplam diferentes países, culturas e gêneros literários, fortalecendo a diversidade e a atualização do espaço.

O investimento, de cerca de R$ 8 mil, atendeu tanto a sugestões feitas pelos usuários da biblioteca quanto a critérios técnicos de renovação do acervo.

Entre as novidades, estão títulos bastante solicitados pelo público, como as obras da autora Freida McFadden, conhecida pelo best-seller A Empregada. Também foram incorporados livros que figuram em listas internacionais de destaque, a exemplo das seleções de “melhores do século” do jornal britânico The Guardian, como o romance Dentes Brancos, da escritora Zadie Smith.

A seleção busca ampliar o repertório dos leitores e incentivar o contato com diferentes tradições literárias, reunindo autores da literatura japonesa, francesa, coreana, italiana, norte-americana e latino-americana.

Além da literatura adulta, a biblioteca também ampliou significativamente o acervo infantil e infantojuvenil, outro segmento muito procurado pelo público. Foram adquiridos diversos títulos da série “O Homem-Cão”, além de livros infantis de diferentes editoras, com o objetivo de estimular o hábito da leitura desde a infância, fortalecer a imaginação e contribuir para o desenvolvimento cultural de crianças e jovens.

Somente no último mês de janeiro, a Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan registrou grande movimento, com cerca de 190 renovações de associações e novos cadastros de leitores.

A Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan atende de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia, e nas sextas-feiras, das 8h às 14h, também sem fechar ao meio-dia. O espaço está localizado na Rua Júlio de Castilhos, nº 411, no Centro. Mais informações pelo telefone (51) 3982-1086 ou pelo WhatsApp (51) 99603-0070. A partir do mês de março, também abrirá no primeiro sábado de cada mês, das 8h30min às 11h30min.