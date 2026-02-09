Avançam obras de duplicação da BR-290 entre Eldorado do Sul e Pântano Grande

Até o final de junho, os mais de 11 mil veículos que trafegam diariamente pela BR-290/RS, entre Eldorado do Sul e Pantano Grande, deverão contar com mais 35 quilômetros de pistas duplicadas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vem atuando nos lotes 3 e 4 do empreendimento, com previsão de liberar 18 quilômetros, em trechos descontínuos, ainda no final de março. Para garantir a conclusão desses serviços, serão investidos R$ 60,7 milhões, recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 e assegurados por meio do Novo PAC.

No lote 3 da duplicação, serão liberados ao tráfego dois segmentos, totalizando 10 quilômetros, entre o km 188 e o km 192 e do km 193 ao km 199, com investimento de R$ 37,2 milhões. Já no lote 4, serão entregues oito quilômetros, entre o km 199 e o km 207, com aporte de R$ 23,5 milhões. Nesses trechos, estão sendo executados serviços de drenagem superficial, conclusão do revestimento asfáltico, plantio de grama e implantação de sinalização horizontal e vertical.

Para viabilizar a liberação de mais 17 quilômetros da duplicação da BR-290/RS, o Dnit atua na suplementação de recursos. A expectativa é de que sejam disponibilizados mais R$ 66 milhões para finalizar os serviços em 11 quilômetros do lote 3 — entre o km 172 e o km 173, do km 176 ao km 182 e do km 183,5 ao km 187,5 — e em seis quilômetros do lote 4, do km 207 ao km 213.

A duplicação da BR-290/RS está dividida em quatro lotes construtivos. Ao todo, o Dnit trabalha para duplicar 115,7 quilômetros da rodovia entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. Os lotes 3 e 4 estão com obras em andamento.

O lote 3, que compreende o trecho entre o km 172 e o km 199, está com 36,5% de execução, com investimento de R$ 103 milhões até o momento. Já o lote 4, entre o km 199,3 e o km 228, apresenta 84,2% de conclusão, somando R$ 228 milhões em investimentos. Nesse segmento, mais avançado, já foram entregues aos usuários uma ponte de 95 metros sobre o Rio Tabatingaí, 14 quilômetros de novas pistas, além da implantação de ruas laterais, sistemas de drenagem e sinalização.

O Dnit informa ainda que as obras do lote 2 da BR-290/RS estão em tratativas para retomada. Quanto ao lote 1, será realizado o levantamento do remanescente de obra para posterior abertura de nova licitação.

A BR-290/RS é a principal ligação entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e a Argentina. Rodovia transversal, parte do litoral norte gaúcho e segue em direção ao oeste até o município de Uruguaiana, onde está localizado um dos maiores portos secos da América Latina, na fronteira com o país vizinho. Com 726 quilômetros de extensão, a BR-290/RS é uma rota estratégica para o transporte de cargas e a integração logística entre os países do Mercosul.