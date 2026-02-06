Nova diretoria da Cacis Estrela toma posse nesta terça

A Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócio (Cacis) de Estrela realiza nesta terça-feira (10), a solenidade oficial de posse da nova diretoria da entidade no biênio 2026/2027. O ato está marcado para as 20h, na sede da associação, e formaliza a transição de gestão, que depois de dois anos sob comando de Claus Humberto Wallauer passa ao empresário Rodrigo Tomasi, tendo Leandro Leodi Kremer como vice-presidente.

A cerimônia do dia 10 de fevereiro marca, de forma oficial, o início da nova gestão, e reunirá integrantes da nova diretoria, associados, lideranças empresariais, autoridades, imprensa e convidados. A eleição ocorreu em chapa única, com aprovação por aclamação dos associados presentes em assembleia geral ordinária realizada em dezembro. A nova diretoria assume após um período de transição e alinhamento interno, mantendo a continuidade de projetos já em andamento e alinhando estes ao novo planejamento estratégico da entidade.

Tomasi já adiantou, logo após a eleição e ao longo das últimas semanas, que a proposta é seguir com os programas e projetos da Cacis que deram certo ao longo dos últimos anos e engrandeceram a entidade, entre as quais ações institucionais, campanhas de fortalecimento do comércio local, iniciativas de qualificação profissional e o crescimento do quadro social, mas buscar maneiras de aproximar este processo ainda mais da sociedade como todo, sendo a associação uma agente de desenvolvimento econômico e social, apesar de não ter fins lucrativos.