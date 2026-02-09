Taquara recebeu mais de R$ 25 milhões em emendas nos últimos cinco anos

Desde o ano de 2021, o município de Taquara, no Vale do Paranhana, captou um montante de R$ 25.849.700,00 em emendas parlamentares. Os recursos foram utilizados no aprimoramentode áreas e serviços essenciais, reforçando o orçamento municipal e possibilitando a execução de obras importantes. Pavimentações asfálticas e com blocos de concreto em vias urbanas e rurais, assim como o custeio de despesas da saúde, são as principais áreas contempladas.



Na primeira gestão da prefeita Sirlei Silveira (2021-2024), Taquara recebeu R$ 19.008.700,00 em emendas parlamentares. Destes, R$ 7 milhões foram utilizados no custeio de serviços de Saúde e equipamentos; outros R$ 6,8 milhões foram destinados à pavimentação nos bairros Eldorado e Ideal, além das localidades de Tucanos, Morro Negro, Picada Francesa, Vila Teresa e Fazenda Fialho;

para veículos, máquinas e implementos agrícolas, foram destinados R$ 3,1 milhões; outros R$ 950 mil foram para a reforma e construção de prédios como a Casa do Colono, Albergue, Casa de Acolhimento e a cobertura da quadra da EMEF Calisto Letti; a construção e revitalização de praças teve recursos de R$ 925 mil; e outros R$ 100 mil foram destinados ao custeio da Apae.



Na atual gestão, o município foi contemplado com R$ 6.841.000,00, destinados para o custeio de serviços e equipamentos de saúde; veículos e máquinas; construção e revitalização de praças; pavimentação nos bairros Santa Teresinha, Eldorado e na localidade de Picada Francesa; e na reforma e construção de bancas na Rua Coberta.

O Município ressalta que cada projeto tem uma fase de tramitação e, por isso, serão executados ao longo de 2026. Além dos recursos federais, todos os investimentos recebem valores de contrapartida municipal.

Na semana passada, a prefeita esteve em Brasília para articular a captação de mais recursos federais para Taquara. Durante a agenda, que iniciou na terça-feira (3) e se estendeu até sexta (6), foram visitados gabinetes de deputados federais e senadores gaúchos.