Animais do Gramadozoo ganham picolés para amenizar calor intenso

O calor intenso registrado no Rio Grande do Sul na última semana requer cuidados especiais com os animais. Com o aumento das temperaturas, os animais do Gramadozoo, em Gramado, estão participando de atividades diferenciadas. Picolés de frutas e carne são distribuídos para diversas espécies. Além de refrescar, as atividades de enriquecimento ambiental mantêm os animais ocupados e ajudam a preservar o bem-estar animal.

Na sexta-feira (6), quando as temperaturas ultrapassaram os 30° C na Serra Gaúcha, o puma ganhou um picolé de carne. Já os macacos-barrigudo e a irara - mamífero considerado vulnerável no RS - receberam apetitosos picolés de frutas e legumes, como maçã, mamão, pepino, beterraba, manga e melancia.

Felino carnívoro, o puma ganhou um picolé de carne Halder Ramos/Divulgação/Cidades

O programa de atividades ocupacionais é desenvolvido de forma permanente no zoo. “Variamos as atividades de acordo com a época do ano. No verão, as ações ajudam a refrescar. O objetivo é manter os animais ocupados. Quanto mais tempo interagem com a atividade, melhor é o resultado”, diz a bióloga Tathiana Barros, responsável técnica do Gramadozoo.

Espécie considerada vulnerável no Estado, irará recebeu picolés de frutas e legumes Halder Ramos/Divulgação/Cidades

O Gramadozoo conta com outros mecanismos para combater o calor. No verão, os aspersores de água dos recintos são acionados com maior frequência. O zoo de Gramado fica no Km 35 da ERS-115, próximo do pórtico de Gramado.