Usina solar de Erechim passa por reforma após danos causados por granizo

A Usina Fotovoltaica da Prefeitura de Erechim está passando por uma importante reforma após ter parte de sua estrutura danificada pelo temporal de granizo registrado em novembro de 2025. As obras tiveram início na semana passada e envolvem a substituição de módulos solares, além de adequações técnicas em toda a estrutura do sistema. O valor do contrato para execução da reforma é de R$ 822.908,00, com recursos provenientes da Defesa Civil Nacional.

A usina possui capacidade de 1 MVA de potência e conta com 2.224 placas solares fotovoltaicas. Quando operando em plena capacidade, o sistema pode reduzir em até 85% o consumo de energia elétrica da Prefeitura e de outros prédios públicos, gerando economia aos cofres públicos e reforçando o compromisso do município com a sustentabilidade.

Os danos causados pelo granizo exigiram uma intervenção ampla. O contrato atual prevê a substituição de 652 módulos fotovoltaicos, além da troca de cabos e conectores. Devido ao modelo estrutural das bancadas, será necessária a retirada completa dos conjuntos para reinstalação, já que não é possível remover apenas um módulo isoladamente.

Outro desafio técnico envolve a incompatibilidade entre os módulos antigos e os novos. Como os equipamentos originais são de marcas e potências que não são mais fabricadas, os novos painéis não podem ser conectados junto aos antigos. Por isso, será feita a reorganização das bancadas com módulos iguais, garantindo o funcionamento adequado e a eficiência de todo o sistema.

A secretária adjunta de Administração, Roberta Bonatti, ressalta que a obra é fundamental para manter o desempenho energético do município. “A preocupação com o futuro precisa acompanhar todas as nossas ações de governo. Entregamos muitas obras e serviços à comunidade sempre com foco na melhoria da qualidade de vida da população, e essa usina representa um avanço com responsabilidade ambiental, pensando nas próximas gerações.”

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, destaca que o investimento reafirma a visão de longo prazo da administração municipal. “Estamos sempre olhando o município de maneira abrangente e interligada, sem esquecer da preservação dos recursos naturais. Buscamos atender às demandas por infraestrutura e energia sem comprometer o futuro das próximas gerações. A usina solar gera economia e sustentabilidade, com fonte renovável, pelos próximos 25 anos, por isso a necessidade das obras de reforma”, afirmou.

“Mesmo diante dos danos causados pelo evento climático extremo, a recuperação da usina reafirma o compromisso de Erechim com a inovação, a eficiência energética e a preservação ambiental, consolidando o uso de energia limpa como parte estratégica da gestão pública municipal”, finaliza Roberta Bonatti.