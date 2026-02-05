CEEE Equatorial investe R$ 900 mil em obras da rede em Canguçu

A CEEE Equatorial executou, na última semana, mais uma obra de aprimoramento da rede elétrica do município de Canguçu, no Sul do Estado. O investimento, de R$ 900 mil, foi destinado à modernização do Alimentador 5. Trata-se de um circuito da rede de energia elétrica que serve para levar a energia em média tensão das subestações aos transformadores de cada região, que por sua vez distribuem a energia para os clientes. Eles garantem o transporte eficiente e confiável, sendo fundamentais para a disponibilidade de carga.

Para garantir o bom funcionamento da rede, foi realizada a troca de 2,1 km de fiação antiga por cabos mais modernos e compactos, tecnologia que proporciona maior segurança além de ser mais resistente a eventos climáticos. O trabalho incluiu também a instalação de 30 novos postes de concreto ou fibra na região.



A operação contou com a mobilização de cinco caminhões com cestos aéreos, em, um trabalho que envolveu cerca de 130 profissionais, entre eletricistas, técnicos e engenheiros, que atuaram para a conclusão do serviço com segurança e agilidade.

O trabalho da concessionária vem impactando nos indicadores de qualidade. Houve uma redução de 48,8% na frequência média de quedas de energia (FEC) e de 49,7% na duração média das interrupções (DEC). Na prática, isso significa que a cidade teve abastecimento de energia em 99,76% no último ano.

A iniciativa se soma a investimentos já realizados em Canguçu, que desde 2021 ultrapassam R$ 50 milhões, incluindo a inspeção de 4.500 km de rede; mais de 6.050 podas de vegetação; 6.050 postes instalados; 100 novos transformadores; e a construção de uma nova subestação (Pelotas 4), com aporte de R$ 9,7 milhões.

A CEEE Equatorial atua há quatro anos no estado e é responsável por 72 municípios em sua área de concessão, atendendo a quase oito milhões de gaúchos.