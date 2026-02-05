Estado destina R$ 950,1 mil para Santa Casa de Santana do Livramento

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), liberou o repasse de R$ 950,1 mil do Programa Avançar Mais na Saúde para aquisição e instalação de equipamentos na Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento. Com o valor, serão adquiridos uma torre de vídeo, um arco cirúrgico e mobiliário assistencial para 26 leitos. A assinatura da portaria foi realizada durante solenidade realizada na quarta-feira (4), pela titular da SES, Arita Bergmann.

Com o repasse do governo do Estado, serão adquiridos uma torre de vídeo cirurgia 4K (R$ 409,1 mil), essencial para a modernização do centro cirúrgico, e um arco cirúrgico (R$ 310 mil), equipamento que permitirá maior precisão intraoperatória, menor exposição à radiação e ampliação da capacidade de realização de procedimentos ortopédicos, vasculares, urológicos, entre outros.

Além desses, a Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento também vai adquirir mobiliário assistencial para 26 leitos clínicos. O valor de R$ 230,9 mil vai contemplar, entre outros itens essenciais, camas hospitalares, colchões, poltronas de acompanhante, mesas auxiliares, suportes de soro, carros de emergência, carros de medicação, computadores, impressoras e demais dispositivos necessários ao funcionamento seguro do setor. Com os novos equipamentos e o aprimoramento tecnológico, a Santa Casa vai poder ampliar o número de cirurgias e evitar que pacientes sejam encaminhados para municípios vizinhos.

Durante a cerimônia, a secretária Arita falou sobre o empenho conjunto da direção do hospital, da prefeitura e das equipes da SES para agilizar o repasse do recurso. “Acompanhamos a Santa Casa de Livramento em tantas lutas e, hoje, comemoramos porque conseguimos, em tempo recorde, aprovar um plano de trabalho adequado àquilo que foi planejado e que viabiliza a aquisição de novos equipamentos”, enfatizou.

A diretora-geral da Santa Casa, Leda dos Santos, afirmou que o investimento vai ao encontro das necessidades da instituição. “Sabemos o quão difícil e complexo é atuar diuturnamente em um hospital que possui a única obstetrícia da cidade, além do serviço de urgência e emergência, do pronto-socorro municipal e de toda a internação SUS", declarou.