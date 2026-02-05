Estância Velha inaugura Banco de Coleta de Sangue

A Prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inaugura, na segunda-feira (9), o Banco de Coleta de Sangue do Município. A cerimônia, que será realizada no Centro de Especialidades (Rua Rui Barbosa, 155), contará com a presença da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, além de autoridades locais e representantes da área da saúde.

Com a criação do espaço, Estância Velha contará com coletas regulares de sangue quinzenais, realizadas pela equipe do Hemocentro do Estado, graças ao empenho da Secretaria da Saúde junto ao Governo do Estado. Até então, o município já promovia o transporte de doadores ao Hemocentro de Porto Alegre e recebia visitas do Hemocentro Móvel.

Segundo o secretário da Saúde, Yuri Campos, a criação do Banco de Coleta é uma conquista coletiva, com impacto direto no Hospital Municipal Getúlio Vargas. “O sangue é um recurso insubstituível e essencial para diversas situações médicas, como cirurgias, acidentes, anemias crônicas, complicações de doenças como dengue e febre amarela, além de tratamentos contra o câncer. Com o novo espaço, teremos mais autonomia e agilidade para garantir o abastecimento dos estoques”, destaca.

A população será incentivada a se cadastrar como doadora, fortalecendo a rede de solidariedade e contribuindo para salvar vidas. Na ocasião da inauguração do Banco de Sangue, cerca de 20 pessoas já estão cadastradas para realizarem a doação.