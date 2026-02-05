Esteio autoriza obra de R$ 1 milhão para contenção de enchentes

O prefeito Felipe Costella assinou, na manhã desta quinta-feira (5), a ordem de início para a ampliação da travessia sobre o Arroio Esteio na Rua Bento Gonçalves, no Bairro São Sebastião. A obra, que será executada pela Construsinos, empresa contratada via licitação, faz parte do conjunto de intervenções previstas no Esteio Resiliente, amplo programa que tem como objetivo minimizar o impacto de cheias, alagamentos e enchentes no Município.

No total, será aplicado pouco mais de R$ 1 milhão na instalação de duas galerias de concreto de 3mx3m, totalizando 18m², o que vai aumentar a capacidade de escoamento da água em cerca de 80% sob a ponte.

O documento foi firmado, ainda, pela engenheira civil Carla Cardias, servidora da Secretaria Municipal de Governança e Gestão (SMGG) e fiscal do projeto, e pelo diretor empreiteira contratada Luis Antônio da Silva. O chefe de Gabinete do Prefeito e comandante interino da SMGG, Daniel Grassmann, participou do ato.

Esteio está investindo mais de R$ 55 milhões em 20 intervenções para diminuir o impacto das enchentes na cidade, que sofre frequentemente com os impactos de chuvas fortes. Deste valor, R$ 30 milhões serão oriundos de empréstimo do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O restante será oriundo dos cofres municipais.

Parte mais “visível” do programa Esteio Resiliente, que prevê ações em três diferentes eixos (obras de infraestrutura, medidas não estruturais e aumento da capacidade de resposta), estão previstas 20 intervenções em toda a cidade junto aos arroios Esteio e Sapucaia, como construção e ampliação de bacias de contenção, que vão permitir a reservação de 170 milhões de litros de água; edificação de taludes (espécie de muro inclinado de proteção contra deslizamentos ou cheias) e diques; e aprofundamento de cursos d’água. Cada uma das intervenções será realizada de forma independente.

Além da bacia de reservação, as quatro primeiras ações preveem a ampliação da seção/aprofundamento do leito sob a ponte do Arroio Esteio na Rua Rio Grande (extensão em torno de 21 metros), ampliação da seção/aprofundamento do leito sob a ponte do Arroio Esteio na Rua Bento Gonçalves (extensão em torno de 23 metros) e o revestimento em concreto do Arroio Esteio (fundo e laterais) a jusante da ponte da Rua Bento Gonçalves (extensão em torno de 280 metros).

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, as intervenções vêm complementar o esforço que Esteio tem realizado ao longo dos últimos dez anos para minimizar os efeitos da elevação das águas em épocas de fortes chuvas, como o Programa Permanente de Manutenção Preventiva, a implantação de duas estações meteorológicas, a construção de cinco bacias de amortecimento (Jardim das Figueiras, João Francisco Alves, Jorge Souza de Moraes, Parque do Sabiá e Condomínio Industrial) e as obras do Renova Esteio Drenagem, maior programa de microdrenagem da história do Município, que investiu mais de R$ 8,5 milhões na cidade, com melhorias no sistema de escoamento pluvial em 30 ruas e avenidas.