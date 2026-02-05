Sesc promove atividades recreativas no Litoral gaúcho

O Litoral do Rio Grande do Sul vira um grande ponto de encontro entre movimento e descanso ativo neste fim de semana. No próximo sábado (7) e domingo (8), o Estação Verão Sesc espalha sua agenda gratuita por praias do Sul e do Norte do Estado, reunindo aulões, torneios esportivos, ações de saúde, recreação infantil e iniciativas solidárias em Pelotas, Rio Grande, Torres, Tramandaí e Quintão. A proposta é transformar a orla em espaço de convivência, esporte e bem-estar para públicos de todas as idades.

No Litoral Sul, as atividades se concentram nas praias do Laranjal, em Pelotas, e do Cassino, em Rio Grande. No Laranjal, o sábado começa com aulão de zumba às 9h30min, na Tenda 10x10, além da atividade mini bug, realizada na Casa da Praia. No domingo, o ritmo acelera com as competições do Circuito Sesc Verão de Esportes, que incluem basquete 3x3 no Ginásio Municipal de Pelotas, além de disputas de câmbio e handbeach na Arena Sesc de Esportes de Areia. A programação ainda traz aulão de ritmos pela manhã e a tradicional escolha da Garota Verão à tarde. Durante todo o período, a Casa do Estação Verão oferece quadras, slackline, empréstimo de materiais esportivos, água quente e erva-mate, além de cadeira anfíbia, ampliando a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

No Cassino, o fim de semana combina atividade física e solidariedade. A manhã inicia com caminhadas orientadas e aulões de ritmos, incluindo uma edição temática Neon no sábado. À noite, o passeio ciclístico de até 15 km convida os participantes a contribuírem com a doação de leite, enquanto a CãoMinhada de domingo arrecada ração para pets. A programação também contempla oficinas recreativas, circuito kids e a Estação Criança, com brinquedos infláveis e cama elástica no turno da tarde.

Já no Litoral Norte, as Casas de Praia em Torres, Tramandaí e Quintão mantêm a mesma energia, com atividades esportivas, lazer e serviços de saúde. Em Torres, a beira da Praia Grande recebe um circuito radical com parede de escalada, high jump, corrida de obstáculos e futebol de sabão, funcionando das 10h às 17h nos dois dias. No domingo a programação ainda contará com aula de Yoga às 9h. A unidade também oferece aulas de ritmos, quick massagem e uso de quadras esportivas.

Em Tramandaí, o destaque é o evento Tri Juntos Pela Saúde, voltado à prevenção e aos cuidados básicos, além de aulas de surf para crianças de 7 a 12 anos. A programação inclui alongamentos, treinos funcionais, aulas de ritmos em diferentes horários e atendimentos de quick massagem ao longo do dia.

No balneário de Quintão, próximo à guarita 215, a Escola do Chimarrão garante água quente e erva-mate aos frequentadores, enquanto a agenda esportiva reúne aulas de ritmos, partidas de câmbio, chute a gol e atividades funcionais para crianças, promovendo integração entre gerações à beira-mar. Mais informações podem ser obtidas no site em www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.