PPP realiza obra de prevenção contra alagamentos na RS-331 em Erechim

Uma parceria público-privada entre a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação de Erechim, e os proprietários do Loteamento Dona Olga possibilitou, nesta semana, uma obra voltada à prevenção e mitigação de riscos de alagamentos as margens da RS-331, na saída para Gaurama. A intervenção foi identificada anteriormente pela Defesa Civil como necessária diante do histórico de ocorrências no local e da intensificação das chuvas com volumes expressivos nos últimos meses.

Durante a execução dos trabalhos, o trânsito na RS-331 opera com desvios e exige atenção redobrada dos motoristas. A expectativa é de que o fluxo seja totalmente normalizado ainda nesta quarta-feira (04), após a conclusão das etapas principais da obra.

De acordo com a prefeitura, no aspecto técnico, a intervenção amplia significativamente a estrutura existente. Conforme o secretário de Obras Públicas e Habitação, Mario Rossi, o local possuía uma tubulação de 80 centímetros de diâmetro e agora recebe mais uma nova estrutura de um metro e meio. “Estamos reforçando o sistema de drenagem com uma ampliação importante da capacidade de escoamento da água. Essa é uma obra preventiva, pensada para dar mais segurança e evitar novos alagamentos em um ponto que já registrou problemas anteriormente”, explicou.

O coordenador da Defesa Civil, Vagner Manica, ressaltou que a intervenção é resultado de análises técnicas realizadas ao longo do tempo. “Essa é uma obra para evitar futuros alagamentos em uma área que já apresentou ocorrências. Temos enfrentado chuvas com volumes cada vez mais expressivos, e agir de forma preventiva é essencial para reduzir riscos e proteger a população”, pontuou.

O prefeito Paulo Polis destacou que investir em prevenção é fundamental para garantir qualidade de vida e segurança. “Trabalhar com prevenção dentro do saneamento e de obras contra alagamentos é essencial, e é exatamente isso que estamos fazendo. Estamos executando uma obra grande, estratégica e pensada para o futuro, protegendo moradores e toda a cidade diante das mudanças climáticas que têm provocado chuvas mais intensas”, afirmou.