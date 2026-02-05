Guaíba realiza Parada Livre no domingo

A Prefeitura de Guaíba, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos e Cidadania, com apoio da Secretaria de Cultura e da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, promove mais uma edição da Parada livre. Com o tema “orgulho de envelhecer, existir e permanecer”, o evento acontecerá no dia 8 de fevereiro às 14h, em frente ao Catamarã, prometendo um dia repleto de música e representatividade.

Sob a organização da Igualdade Guaíba, a Parada Livre visa reunir a comunidade LGBTQIA+ e o público em geral, numa verdadeira festa de cores e respeito. A programação contará com mais de 30 atrações artísticas, incluindo drag queens, dançarinos e cantores. A apresentação oficial será conduzida por Carol Rogê, Loly Drag, Douglas Butzke e Kaliandra Bulamark.