Canil Municipal de Lajeado realiza feira de adoção no domingo

A Prefeitura de Lajeado, por meio do Canil Municipal de Lajeado, serviço vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema), realiza, no domingo (8), a primeira Feira de Adoção do ano de 2026. A feira será realizada no Centro de Treinamento Cão Solução, localizado na rua Elizabete Beuren, sem número, no bairro Conventos. Os animais disponíveis para adoção são adestrados, castrados, vacinados e microchipados. A feira tem como objetivo encontrar um lar para os pets abrigados no Canil Municipal.

Para realizar a adoção, é obrigatório a apresentação de documento de identificação e comprovante de endereço. No local, é realizada uma entrevista para verificar se o interessado está apto para a adoção de animais. Se tudo estiver de acordo, o animal adotado já pode ser levado para o novo lar.

Os cães que estarão disponíveis para adoção passaram 30 dias pelo processo de adestramento, realizado pelos profissionais do Centro de Treinamento Cão Solução. A metodologia trabalhada neste adestramento é a de estímulos, fazendo o cão entender, por meio do tom da fala e da sinalização do dono, se o instrutor está dando uma ordem para o cão ou fazendo carinho.

O adestramento tem como objetivo fazer com que os cães se sintam confortáveis e livres na presença de humanos, já que, em diversos casos, os cães do canil foram abandonados, passaram por traumas ou maus-tratos por parte dos antigos tutores.