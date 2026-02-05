Caxias do Sul recebe escultura de cacho de uva com 6 metros de altura

A Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, ganhou mais um elemento de decoração, exposto na Praça Dante Alighieri, no Centro da cidade. Um cacho de uva gigante, com seis metros de altura, ficará suspenso por um guincho das empresas Vanin, chamando a atenção para o evento que se inicia no dia 19 de fevereiro.



A escultura tem a assinatura do artista André Gnatta, da Gnatta Studios 3di. A decoração se soma a alteração das cores do túnel de LED, que já está em roxo e verde, também remetendo a uma das maiores Festas Comunitárias do país e ao chafariz que está com a água em cor de vinho. A ação tem apoio de Guinchos Vanin e está sendo realizada pela Comissão Comunitária da Festa da Uva em conjunto com a Prefeitura, com o objetivo de mobilizar a comunidade.



Quem passar pelo centro ainda poderá comprar uva, diretamente do produtor rural, nas bancas instaladas em diferentes pontos da cidade.

A 35ª edição da Festa Nacional da Uva será realizada entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março, em Caxias do Sul (RS). Celebrando a cultura, a gastronomia e as tradições da imigração italiana e das demais etnias que formaram o município. A Festa é um dos maiores eventos comunitários do Brasil.



O tema dessa edição é “Fruto de um sonho imigrante”, em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, destacando ainda os 135 anos de emancipação de Caxias do Sul e os 95 anos da própria Festa.